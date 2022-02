bal Renaissance Amboise Montée de l’Emir Abd el Kader,Amboise (37)

**Bal Renaissance au château d’Amboise** **2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06****Amboise Indre-et-Loire Amboise Indre-et-Loire** Amboise Emmenés par un meneur de bal et parfois un récitant, lors du Bal Renaissance vous danserez branles (doubles, simples, gays, coupés, morgués…), ballets, pavanes, gaillardes, basses-danses, tourdions, courantes et passemaizes.Possibilité de location de costumes avec boutique éphémère sur place par l’association Louis XIISur réservation uniquement – Pas de billetterie le soir même contact@chateau-amboise.com +33 2 47 57 00 98 http://www.chateau-amboise.com/ *source : événement [bal Renaissance Amboise](https://agendatrad.org/e/35409) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15€

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T00:00:00

