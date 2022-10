Bal qui Pique – musique trad à danser Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Bal qui Pique – Musique trad à danser Samedi 4 février salle Jacques Prévert à Melle 19h : initiation

21h : bal

21h : bal Le Bal qui Pique est l’événement fondateur du Plancher es Valses. Le rendez-vous incontournables du monde Trad ! Comme d’habitude trois groupes au menu et de la déco partout où cela est possible. À consommer et danser sans modération !

Le Bal qui Pique est la soirée idéale pour venir, à tout âge, découvrir le monde et l'ambiance des musiques trad'actuelles. Tarif : de 8 à 10€ Réservation : leplancherdesvalses@gmail.com 06 82 12 06 66

