Bal Qui Pack Salle Jacques Prévert,Melle (79)

Bal Qui Pack Salle Jacques Prévert,Melle (79), 30 avril 2022, . Bal Qui Pack

Salle Jacques Prévert, Melle (79), le samedi 30 avril à 19:00 avec La Machine, Oyun Quartet et la pastourelle Salle Jacques Prévert,Melle (79) quartier de la mairie 79500 Melle, France Salle Jacques Prévert, 79500 Melle, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Autres Lieu Salle Jacques Prévert,Melle (79) Adresse quartier de la mairie 79500 Melle, France Salle Jacques Prévert, 79500 Melle, France lieuville Salle Jacques Prévert,Melle (79)

Salle Jacques Prévert,Melle (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//