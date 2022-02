BAL QUEB’OC’ et atelier danse Québécoise Route D’aniane 34150 Puechabon,Puéchabon (34), 26 février 2022, .

### Bal Québ’Oc à 21 h avec un atelier d’initiation aux danses Québécoises de 16h à 18h Ravis de vous retrouver pour le Bal Québ’Oc… Ce Bal est né de la rencontre de 4 passionnés de musiques à danser, venus d’horizons musicaux différents (Occitanie, Irlande, Québec, Cajun …) Le Bal Québ’Oc c’est aussi la rencontre festive avec des danses occitanes: Mazurkas, Branles, sauts, bourrées, rigaudons, courantes, rondeaux … auquels s’ajoutent les contredanses, danses rondes, carrées, Polka, valses, cotillons et autres quadrilles … Biscam pas, c’est : Philippe Carcassés: Haubois du bas Languedoc, cabrette, boudègue, fifre, flûte des Andes, accordéon et chant Marie FrinkingCarcassés : accordéon, mélodéon québécois, chantSteeve Sériat : guitare acoustique, bouzoukiPatrick Plouchart : violon, musette 14 pouces, boudègue, guimbardes, podorythmie, percussions, cris et chant. Vous pourrez vous familiariser avec les danses québécoises dans l’apr!s-midi en vous inscrivant à l’atelier d’initiation, et pour ceux qui connaissent déjà, parfaire leur technique … Le repas pourra être paratagé (repas tiré du sac, après l’atelier danses ) PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et respect des mesures sanitaires en vigueur accueil a partir de 15h 30 pour l’atelier danses et 20h 30 pour le Bal Québ’Oc BAL A 21H Contact : philippe.carcasses@cegetel.net et 07 84 78 31 81‬ *source : événement [BAL QUEB’OC’ et atelier danse Québécoise ](https://agendatrad.org/e/35408) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7 € /10 € avec l’atelier danses

avec Biscam Pas et Biscam Pas & “Le Bal Queb’Oc”

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T00:30:00