Le tango fait le beau, sur la place CENTRALE DU VIGAN : il interpelle, il se montre, il séduit, il invite … les passants et les curieux, les pressés et les flâneurs… c’est le Bal Public !!avec DJ Pierre SANTI (Pau) : une programmation traditionnelle, typique des bals tango de Buenos Aires, une référence à l’âge d’or du tango !

Gratuit

Dans le cadre du festival Artetango

