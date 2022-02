Bal Poussière – NA DONKE par Ousseni Sako Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan

Bal Poussière – NA DONKE par Ousseni Sako Palais des Congrès de Gruissan, 19 mars 2022, Gruissan. Bal Poussière – NA DONKE par Ousseni Sako

Palais des Congrès de Gruissan, le samedi 19 mars à 18:00

En 27 ans de carrière, Ousseni Sako est un artiste confirmé qui a démontré sa capacité à porter des performances et à explorer des univers différents. De la danse traditionnelle à la danse contemporaine, il se forme auprès de grands noms de la danse. De solo en pièces collectives, de collaborations en tournées, il danse sur les plus grandes scènesinternationales. Installé depuis 12 ans en France, il garde son équilibre avec le Burkina Faso. **NA DONKE** Il s’agit de créer un évènement spontané en invitant les spectateurs à prendre activement part à une « Performance collective » dirigé par un « maitre de cérémonie », le danseur et chorégraphe Ousseni Sako. Ce collectif devient un mouvement festif original, en recréant une ambiance de « village en fête ». Ce projet artistique s’appuie sur des valeurs de rencontre, partage convivial, créativité, vivre ensemble, communication, mouvement collectif, solidarité, expression…

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Danses Afro-contemporaines Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:00:00 2022-03-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Gruissan Autres Lieu Palais des Congrès de Gruissan Adresse 13 av de Narbonne Ville Gruissan lieuville Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Departement Aude

Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gruissan/

Bal Poussière – NA DONKE par Ousseni Sako Palais des Congrès de Gruissan 2022-03-19 was last modified: by Bal Poussière – NA DONKE par Ousseni Sako Palais des Congrès de Gruissan Palais des Congrès de Gruissan 19 mars 2022 Gruissan Palais des Congrès de Gruissan Gruissan

Gruissan Aude