Bal pour les enfants de 3 à 103 ans – Mandarine Colombelles, 22 septembre 2021, Colombelles.

Bal pour les enfants de 3 à 103 ans – Mandarine 2021-09-22 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-22 16:00:00 16:00:00 rue des ateliers Le WIP

Colombelles Calvados

Ça va swinguer !! Rondes, farandoles, danses en couple, quadrille, chasse aux moustiques, funambulisme…, découvrez un répertoire original de chansons à danser pour les enfants de 3 à 103 ans.

Le duo interprète en direct des chansons spécifiquement composées pour faire danser les enfants. Avant chaque morceau, ils expliquent et / ou montrent les pas ; les paroles reprennent aussi ces explications, ce qui permet aux danseurs d’en suivre aisément le déroulement. Le bal de Mandarine est avant tout un moment de fête et de convivialité. C’est aussi un moment d’échange et de partage privilégié : on joue, on danse, on rie ensemble, dans un cadre exceptionnel.

Plus d’informations et réservations ici !

dernière mise à jour : 2021-09-15 par