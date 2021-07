Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Bal Populaire – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Bal Populaire de Tonnerre animé par DJ Denis Perrossier le Dimanche 18 Juillet, à partir de 20h place Marguerite de Bourgogne.

+33 3 86 55 22 55

