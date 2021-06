Toulouse Espace Job Toulouse Bal populaire républicain des Sept Deniers Espace Job Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

L’espace JOB clôture une nouvelle fois sa saison par un baloche au coeur des Sept Deniers. Les festivités commenceront sur la place Job dès 18h avec des jeux de plein air pour petits et grands, et une initiation aux danses traditionnelles en fin d’après-midi. Tous les Toulousains sont invités à venir danser jusqu’au bout de la nuit, dans une ambiance familiale et festive. Buvette et restauration sur place. Entrée libre Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse

