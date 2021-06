Lille place Vanhoenacker Lille, Nord bal populaire place Vanhoenacker Lille Catégories d’évènement: Lille

Le 13 juillet 2021 la Mairie de quartier propose une soirée musicale à destination de tous les Moulinois sur la place Vanhoenacker : une première partie autour du hip hop et la restitution de l’atelier suivi par des jeunes Moulinois du centre social Marcel Bertrand au sein du Flow sera proposé dès 18h30, un spectacle de hip hop sera ensuite proposé puis la compagnie du Tire Laine proposera à partir de 20h une création musicale, point de rencontre entre le jazz, les musiques tziganes, le klezmer et d’autres musiques du monde. Un repas devrait être proposé par le centre social Marcel Bertrand dans le respect des gestes sanitaires. spectacle de hip hop par les jeunes du centre social Marcel Bertrand, spectacle de la cie et bal populaire avec le tire laine. place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T18:30:00 2021-07-13T22:00:00

