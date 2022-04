BAL POPULAIRE Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

BAL POPULAIRE Montmédy, 24 juillet 2022, Montmédy. BAL POPULAIRE citadelle – ville haute Place de l’hôtel de ville Montmédy

2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 citadelle – ville haute Place de l’hôtel de ville

Montmédy Meuse Venez passer un agréable moment lors du bal musette à la citadelle au son de l’accordéon de Patricia Crolbois.

Rendez-vous sur la place de la citadelle de Montmédy.

Ambiance assurée.

Buvette et restauration grâce à l’association Cit’Anime. tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com +33 3 29 80 15 90 http://www.tourisme-montmedy.com/ citadelle – ville haute Place de l’hôtel de ville Montmédy

