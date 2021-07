Tournefeuille Mairie Haute-Garonne, Tournefeuille Bal populaire – Mardi 13 juillet Mairie Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Bal populaire – Mardi 13 juillet Mairie, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Tournefeuille. Bal populaire – Mardi 13 juillet

Mairie, le mardi 13 juillet à 19:30

**19h30 – Commémoration de la Fête nationale** Cérémonie devant le Monument aux Morts, suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité. **20h30 – Clara Sanchez et le Parti collectif** [**Clara Sanchez**](https://www.clarasanchez-chanson.com/chansons) [[https://youtu.be/V7sNIcrG4qI](https://youtu.be/V7sNIcrG4qI)](https://youtu.be/V7sNIcrG4qI) Quand elle empoigne son accordéon, difficile de résister… Clara Sanchez, accordéon bavard sur ses épaules frêles, joue avec la poésie de la langue française, et renouvelle le genre en lui insufflant un air d’espoir. [**Le Parti collectif**](https://www.particollectif.fr/) Les musiciens du parti Collectif prennent le parti de jouer à une musique singulière ; mélange de rythmes et de chants brésiliens, mais pas que… ! Ce concert vous convie à une expérience musicale transgénérationnelle placée sous le signe de la chaleur, de la convivialité et du retour au vivre-ensemble ! [Ecouter Le Parti collectif](https://soundcloud.com/parti-collectif/popular-tracks). Tout public, gratuit. _Le respect des gestes barrières et le port du masque en extérieur restent obligatoires sur les grands rassemblements._ Rendez-vous le 13 juillet à partir de 20h30, après les commémorations de la Fête Nationale au monument aux Morts à 19h30, pour une soirée festive et conviviale. Mairie Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:30:00 2021-07-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie Adresse Place de la Mairie, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Mairie Tournefeuille