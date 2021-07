Saint-Orens-de-Gameville Place Jean Bellières Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Bal populaire et feu d’artifice – Mardi 13 juillet Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place Jean Bellières, le mardi 13 juillet à 19:00

Au programme avec l’orchestre : Foxy music – Concert de 19h à 22h45 – Feu d’artifice dans les alentours de 22h45 – DJ de 23h à 2h Restauration & Buvette sur place Mise en place du protocole sanitaire et du respect des gestes barrières Premier événement organisé par le comité de fêtes de Saint-orens Place Jean Bellières Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

