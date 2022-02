Bal populaire et feu d’artifice Gerstheim Gerstheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gerstheim

Bal populaire et feu d’artifice Gerstheim, 13 juillet 2022, Gerstheim. Bal populaire et feu d’artifice Gerstheim

2022-07-13 – 2022-07-13

Gerstheim Bas-Rhin Gerstheim A partir de 18h, sur l’espace naturel à côté du gymnase, les organisateurs du comité des fêtes et les associations locales accueillerons le public avec des jeux intergénérationnels pour tous les âges : jeux en équipe, ludiques, sportifs et culturels. La soirée dansante, animé par un DJ, débutera vers 20h30 et alternera avec des présentations de K’Dance… Le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit. Stands gourmands +33 3 88 98 30 20 A partir de 18h, sur l’espace naturel à côté du gymnase, les organisateurs du comité des fêtes et les associations locales accueillerons le public avec des jeux intergénérationnels pour tous les âges : jeux en équipe, ludiques, sportifs et culturels. La soirée dansante, animé par un DJ, débutera vers 20h30 et alternera avec des présentations de K’Dance… Le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit. Stands gourmands Gerstheim

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gerstheim Autres Lieu Gerstheim Adresse Ville Gerstheim lieuville Gerstheim Departement Bas-Rhin

Gerstheim Gerstheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerstheim/

Bal populaire et feu d’artifice Gerstheim 2022-07-13 was last modified: by Bal populaire et feu d’artifice Gerstheim Gerstheim 13 juillet 2022 Bas-Rhin Gerstheim

Gerstheim Bas-Rhin