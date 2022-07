Bal populaire et feu d’artifice Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16 23:30:00

A partir de 20 h, bal populaire animé par « Les Échos du Lac » suivi d' un feu d'artifice à 23 h.

2 Food truck seront présents ce soir là : Dam a petty, et Fish end chips de Franck Maurin.

