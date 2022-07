BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE À THORIGNÉ D’ANJOU Thorigné-d’Anjou Thorigné-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 02:00:00

Maine-et-Loire Thorigné-d’Anjou Anim’Thorigné vous invite à son bal populaire. De 19h à 2h : bal sur plancher bois et 23h15 feu d’artifice. Restauration sur place Food truck/chichi/crêpes et glace. Bal populaire et feu d’artifice à Thorigné d’Anjou le samedi 09 juillet 2022 à partir de 19h. +33 2 41 95 32 15 Anim’Thorigné vous invite à son bal populaire. De 19h à 2h : bal sur plancher bois et 23h15 feu d’artifice. Restauration sur place Food truck/chichi/crêpes et glace. Thorigné-d’Anjou

