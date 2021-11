Toulouse Place Saint-Pierre Haute-Garonne, Toulouse Bal populaire du Marché Occitan Place Saint-Pierre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bal populaire du Marché Occitan Place Saint-Pierre, 13 novembre 2021, Toulouse. Bal populaire du Marché Occitan

Place Saint-Pierre, le samedi 13 novembre à 10:00

### Bal populaire Rendez-vous le samedi 13 novembre, pour un bal populaire trad, néo-trad, forro avec des démonstrations K-pop, ragga, slam, … organisé par le Marché occitan (Produits locaux en circuit court). Retrouvez aussi le deuxième samedi de chaque mois ce bal populaire sur la Place St-Pierre, lors du [marché occitan](https://api-culture.toulouse.fr/web/demarches/-/les-marches-toulousains) ### Programme * 10h : Démos K-pop, ragga, slam… * 10h30-11h : Initiations aux danses de couple et collectives locales * 11h-13h : Bal Les Groupes déjà inscrits : Toulouz’hautbois, Garonette. ![]() ### Plus d’infos [Compte facebook du Marche Produit en Occitanie ](https://www.facebook.com/produitenoccitanie/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 13 novembre de 10h à 13h. * Pas de pass sanitaire demandé. * Musique à base d’instrument variés, en fonction des musiciens présents. * Musiciens : créneaux de 30 minutes – réservez auprès de Frédéric à [dancoc@singularity.fr](mailto:dancoc%40singularity.fr) * Prochain bal : samedi 11 décembre

Gratuit

Culture Place Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Place Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Place Saint-Pierre Toulouse