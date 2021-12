Bal populaire du Marché Oc-Place St Pierre- Trad – ANNULE Place Saint-Pierre,Toulouse (31), 11 décembre 2021, .

Bal populaire du Marché Oc-Place St Pierre- Trad – ANNULE

Place Saint-Pierre, Toulouse (31), le samedi 11 décembre à 10:00

**** Annulé en raison des conditions météo prévues samedi matin**** Les 2 groupes prévus ont annulé leurs participation compte-tenu des conditions météo prévues. Rdv au prochain bal : le 8 Janvier 2022/ ——————————————————————— Bal populaire trad, néo-trad, forro – Démo K-pop, ragga, slam, … Organisé par le Marché occitan – Produits locaux en circuit court. [https://www.facebook.com/produitenoccitanie/ ](https://www.facebook.com/produitenoccitanie/) Les bal du 9 octobre et 13 novembre ont été une belle réussite. -2ème samedi de chaque mois- Tous les mois – en extérieur, non abrité, sans sonorisation – musique acoustique Place St Pierre 10h Démos : K-pop, ragga, slam ou autres, suivant demandes (prendre contact auprès de Frédéric), 10h30-11h Initiations aux danses de couple et collectives locales 11h-13h : Déjà **Toulouz’hautbois**, **Big Bandes de Vielles**, … Big Bandes de Vielles : voir N.B. le masque n’est plus obligatoire à Toulouse centre. Pas de passe sanitaire demandé. Musique à base d’instrument variés, en fonction des musiciens présents. Musiciens : créneaux de 30 minutes – réservez auprès de Frédéric, courriel dancoc@singularity.fr Prochains bals : les 2ème samedi de chaque mois. En savoir plus sur les hautbois : – [www.balanquet.org](http://www.balanquet.org) **-** *source : événement [Bal populaire du Marché Oc-Place St Pierre- Trad – ANNULE](https://agendatrad.org/e/34496) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Toulouz’hautbois et big bande vielles

Place Saint-Pierre,Toulouse (31) Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France



2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T14:00:00