Paris

Bal populaire avec Reïcha Souaré, « Reine du Soul mandingue » à l’Institut des Cultures d’Islam Institut des Cultures d’Islam, 13 juillet 2022, Paris. Le mercredi 13 juillet 2022

de 20h00 à 22h30

. gratuit Entrée Libre dans la limite des places disponibles

Un concert inédit de la « Reine du Soul mandingue » qui habitera la scène de l’Institut des Cultures d’Islam – Léon, avec charisme et élégance, partageant avec les spectateurs la chaleur de ses compositions entraînantes. Imprégnée depuis l’enfance par la musique guinéenne, Reïcha Souaré mêle son chant virtuose aux rythmes des instruments africains (kora, balafon, djembé) et occidentaux (batterie, basse, guitare). Son style revisite la musique mandingue traditionnelle, en la fusionnant à la soul et à l’afro-jazz. La « reine du soul mandingue » habite la scène avec charisme et élégance, partageant avec les spectateurs la chaleur de ses compositions entraînantes. Reïcha Souaré est une auteure, compositeure et interprète guinéenne. Elle s’installe en 1990 en France comme choriste, avant de monter sa propre formation de fusion entre musique mandingue, soul et afro-jazz. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/bal-populaire-avec-reicha-souare/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/bal-populaire-avec-reicha-souare/

©Reïcha Souaré

