Pibrac City Stade Haute-Garonne, Pibrac Bal Populaire avec le groupe « Grain de Swing » – Mardi 13 juillet City Stade Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Bal Populaire avec le groupe « Grain de Swing » – Mardi 13 juillet City Stade, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Pibrac. Bal Populaire avec le groupe « Grain de Swing » – Mardi 13 juillet

City Stade, le mardi 13 juillet à 21:30

La Ville de Pibrac organise un Bal Populaire avec le groupe « Grain de Swing » au City Stade à partir de 21h30 et s’ensuivra d’un feu d’artifice vers 23h00.

Renseignements

Dans le cadre des Soirs d’Été City Stade Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:30:00 2021-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Étiquettes évènement : Autres Lieu City Stade Adresse Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Ville Pibrac lieuville City Stade Pibrac