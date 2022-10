Bal Pop’ spécial Maghreb & Monde Arabe au 104 ! Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 23 octobre 2022

de 15h00 à 19h00

gratuit

Nouvelle édition du Bal Pop’ du 104 cette fois direction le Maghreb, la Méditerranée et le Monde Arabe ce dimanche 23 octobre de 15h à 19h en entrée libre ! Event spécialement concocté par la team de Le Bal Tropical de Paname pour vous faire voyager de L’Algérie jusqu’au Liban et de La Tunisie jusqu’à Syrie avec live et Dj set pour vos transporter de la mer Méditerranée aux profondeurs du désert du Sahara avec live et Dj set !! Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1303603840456020

