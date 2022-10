Bal Pop’ – Spécial Maghreb et Monde Arabe Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Bal Pop’ – Spécial Maghreb et Monde Arabe Le CENTQUATRE – PARIS, 23 octobre 2022, Paris. Le dimanche 23 octobre 2022

de 15h00 à 18h30

. gratuit

Voyage de l’Algérie jusqu’au Liban, de la Tunisie jusqu’à la Syrie, avec ce Bal Pop’ spécial Maghreb et Monde Arabe. Venez danser sur un live de Nuit Saharienne et un DJ set de Bab, pour vous transporter de la mer Méditerranée aux profondeurs du désert du Sahara ! avec le Bal Tropical de Paname Nuit Saharienne (live) Depuis le grand sud Algérien au sud Marocain, en passant par la Mauritanie, la Nuit Saharienne est une joyeuse bande d’artistes musiciens nomades, menée par Tayeb Laoufi (Gaâda Diwane Béchar). Chaque fois que cette tribu dresse son campement quelque-part, les chèches s’entremêlent à la magie de la danse, jusqu’à la transe. Le riche répertoire musical, entre chaabi et raï, alterne compositions originales et hommages aux musiques traditionnelles orientales. Bab (DJ set) Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment, c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology. Sa musique, basée sur des enregistrements ethnographiques centenaires et couplée avec des sonorités actuelles, propose une vision contemporaine de cet héritage. Pour accompagner cette musique, il construit un univers cinématographique puissant, mêlant des enregistrements analogiques avec des effets visuels numériques. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/bal-pop-special-maghreb-et-monde-arabe.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://www.facebook.com/events/1303603840456020 https://www.facebook.com/events/1303603840456020

