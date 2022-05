Bal Pop Place Jeanne d’Arc, 7 mai 2022, Villerupt.

Bal Pop

Place Jeanne d’Arc, le samedi 7 mai à 17:00

Dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture Esch2022, la Maison des Jeunes et de la Culture de Villerupt prépare depuis des mois un événement festif et rassembleur qui aura lieu en plein air. Danse, musique et expression scénique sont convoquées pour retracer de façon vivante la passionnante histoire du Pays haut. Acteurs, chanteurs et musiciens incarneront en tableaux successifs le destin d’une famille de Villerupt depuis 1945. Un destin fait de labeur, de joies familiales, de rencontres avec les populations aux origines diverses qui ont immigré dans ce territoire longtemps voué à la sidérurgie. Evénement populaire et participatif, « Bal Pop » durera une partie de la nuit, animé en outre par une fête foraine, des jeux, des lieux de restauration et un feu d’artifice. Plus d’une dizaine d’associations locales se sont impliquées dans le projet, depuis la France, le Luxembourg et la Roumanie, ainsi que 150 danseurs, des dizaines de musiciens et comédiens professionnels et amateurs, et autant de bénévoles.

Gratuit, accès libre

Spectacle participatif multidisciplinaire, mêlant danse, musique, théâtre et arts graphiques.

