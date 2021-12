Chambéry Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry, Savoie Bal pop’ Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Le Quadrille d’Elsa vous propose de vivre et de partager un moment festif et convivial à la découverte des danses de la Belle Epoque. Au programme, démonstrations, initiations, partages et quelques pas de danse dans un cadre privilégié : l’exposition “Pop’ ! Un siècle de littératures & de lectures populaires (1830-1930)”. Bal populaire animé par le Quadrille d’Elsa Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial 73000 Chambéry Chambéry Savoie

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:30:00

