BAL POP’ CATS FOOD Pornic, 12 août 2022, Pornic.

BAL POP’ CATS FOOD

Place du Môle Pornic Loire-Atlantique

2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12 20:00:00

Pornic

Loire-Atlantique

Le groupe reprend les plus grands rockeurs des années 50-60: Chuck berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Blues Brothers, Rolling Stones…

Un spectacle non stop à danser sans modération et pour toutes les générations.

Bal populaire rock and roll avec les Cat’s Food.

+33 2 40 82 31 11

Le groupe reprend les plus grands rockeurs des années 50-60: Chuck berry, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Blues Brothers, Rolling Stones…

Un spectacle non stop à danser sans modération et pour toutes les générations.

Pornic

dernière mise à jour : 2022-07-26 par