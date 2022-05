Bal Poitevin Parthenay, 18 juin 2022, Parthenay.

Bal Poitevin Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

Parthenay Deux-Sèvres

Des musiciens de la région se retrouvent pour proposer un moment de bal du Poitou. Boeuf organisé, session poitevine, rencontre inédite, moment d’extase ? C’est un peu tout ça à la fois ! Musiciens et musiciennes du cru, élèves de l’école de musique de parthenay-Gâtine et participation des élèves du CFMI de Poitiers. Ce bal est précédé d’un diner poitevin proposé par l’Association de Sauvegarde du Quartier Saint-Jacques (farci poitevin, jambon à la broche – mogettes, fromage et dessert, 20€ par personne, réservations au 06.49.60.47.46) dès 19h. En partenariat avec l’association de sauvegarde du Quartier Saint-Jacques de Parthenay.

+33 6 49 60 47 46

Doume

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay

