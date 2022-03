Bal Poétique Lieu tenu secret, 12 mars 2022, Marseille.

Que vous cherchiez à organiser une fête, ou à faire la fête le soir du samedi 12 mars – ne cherchez pas plus loin que le Bal Poétique de l’Atelier d’Ailleurs. Après le succès fulgurant du Bal des Poètes de 2019, annulé pour cause de Covid en 2020 et 2021, l’Atelier d’Ailleurs renouvelle l’expérience. Rejoignez-nous pour une soirée fabuleuse, pour une célébration jouissive de la parole libérée, qui résiste-et-danse. Peuple d’ici ou d’ailleurs, jeunes et vieux, sans discrimination de sexe ni de faciès sont invités à venir communier à travers des éclats de poésie, des morceaux de musique, des pas de danse pour célébrer simplement la vie et la joie, la tristesse et le manque, les pleurs et les rires,…avant que le jour ne se lève, avec son cortège de convenances et de contingences! Communauté poétique, communauté d’artistes, vous avez des compositions à faire entendre, jouez un instrument qui sait flatter la parole…Vous êtes les bienvenues Venez tels que vous êtes, avec ou sans chichi ni fla-fla ! Attention !!! Jauge limitée! Réservation pour avoir l’adresse :[atelierailleurs@gmail.com](mailto:atelierailleurs@gmail.com) Restauration et bar sur place. 19:30 Ouverture des portes. 20:15 Performance sonore des poètes de l’Atelier d’Ailleurs. 20:45 Lectures/prestations poétiques de celles et ceux qui le souhaiteraient. (nous contacter pour) 21:15 Fast and introduicing dance party! 21:55 Pause 22:22 Début du Pal Poétique. Le groupe Nova Troba qui sait si bien faire, de la musique et du chant, le voyage avec la poésie, nous transportera du Brésil au Portugal, et de l’Espagne à la France, dans un live polyphonique et épidermique, dansant et groovy. À l’occasion ils seront accompagnés par le Mestre Juruna pour une samba vivante. Dj Set : Un mix endiablé et groovy de tubes d’hier et d’aujourd’hui, qui va et vient au gré de la parole poétique…jusqu’au bout de la nuit! Qui a dit a dit que la poésie était ennuyeuse ? Qui a dit que les poètes sont de mauvais danseurs ?

5€

Lieu tenu secret Marseille Marseille Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T23:59:00