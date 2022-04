BAL – Opération Rigodon, l’évènement salle des fêtes,Saint-Jean-d’Hérans (38), 7 mai 2022, .

BAL – Opération Rigodon, l’évènement

salle des fêtes, Saint-Jean-d’Hérans (38), le samedi 7 mai à 20:00

Venez guincher, découvrir ou parfaire votre rigodon et d'autres danses trad'. Au programme : des groupes et des styles variés, à manger, à boire pour un fiévreux samedi soir ! [![](https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ZQ0auEC9AF-QeJXHn-JWR91Pv6fRmGc1iXH5LOSL_hRxpyDaqDst2soi-sAbcVnmP6XIMCV0mWtLRV3Rkna-sr2xuv2HTtmRzDiLIGzc1hJL422hVouUkj3LXIxsRz9dNYPuyCN962Kp0r3olRhj392BX1I0QA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/ed9f8775-b3b7-97a4-91bf-984aa429ed2c.jpg)](https://cmtra.us6.list-manage.com/track/click?u=704e18ea386883ba2a34333f1&id=21f05309a3&e=18acc98661) [**Duo Vargoz**](https://cmtra.us6.list-manage.com/track/click?u=704e18ea386883ba2a34333f1&id=21f05309a3&e=18acc98661) *Musiques de montagnes : Alpes du Sud, Auvergne, Appalaches*L'harmonica et le violon sont deux instruments populaires porteurs d'histoires et d'imaginaires. En jouant des airs patinés par le temps, ce duo cherche avec une énergie commune, sa propre liberté de jeu et une complicité avec les danseurs.**Guillaume VARGOZ** : harmonicas**Robin VARGOZ** : violon, alto, voix, pieds [![](https://ci4.googleusercontent.com/proxy/mr4pltIT4CQrHs3wGR9X-f_gB8EtBd_T9HNb1ohlgV_gEjjBEr_HrZ5QiRLRIZOrmYP9H4CEINU2RYKHcNkAh8i6mX7QqH4RslJWCXQzbo4pzhZgsF1YPdmfPlp0CpzFoCGAjdPCJerHiiygcvEQbAZPZK-xkA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/9b4a1e2b-0298-4bd3-28aa-6604c79ef14a.jpg)](https://cmtra.us6.list-manage.com/track/click?u=704e18ea386883ba2a34333f1&id=71165ef491&e=18acc98661)**Patates Sound System***Folk Psychélectro-rock* Ce groupe participe à le démontrer que la musique trad' est actuelle en intégrant au fil des ans des influences électro et de nouveaux instruments. Un bal énergique qui donne à voir, à écouter et surtout à danser. **Francesco Busso** : Vielle à roue **Jérémie Moncoudiol** : flutes et cornemuses **Olivier Leroy** : banjo et batterie **Laurent Le Poul** : guitare **Sébastien Matharel** : machines ![](https://ci4.googleusercontent.com/proxy/_4AA-xZ_OFaFLlp7miFSqdBwNS5WVWtlKkxjt_K23QDKkRtTiZMIIL0jGR80tt65UOgg1kPSf__Wpr9G3wKuxAiVHTgE5FNXizTy5FhLCFNW_-kIVDfVy5uIWNN2Mw06iPbprtxGcpdWS0UKj-M60iK4Ng2QBA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/6094930d-aaf9-85e1-6a68-b9f8e4c87521.jpg)**Rigodons et traditions & la Bise du Connest** Venez danser, dans la joie et la bonne humeur, avec nos musiciens et nos danseurs. Sur un air de Scottish, Troïka, Mazurka, ils vous entraîneront dans une Polka, ou bien dans un rigodon endiablé, pour un bal traditionnel en Dauphiné. **Christian Vignon** : conteur**Jocelyne Vignon** : accordéon **Jean-Bernard Grange** : violon **André Ronsseaux** : flûtes**Accompagnés de 12 maîtres à danser** [![](https://ci4.googleusercontent.com/proxy/gnu9U6PWlys5JBFDEEgmFDvNR-mjd68aQyDR9MxuId5y4wAInD4CSadkF_ERYlux64gTSDNmZ-BWdk4KOpKGNkTCNcbdooQIycl3fs0E_j3cA2iElrUP9VS1p1NYquq9ZAch3kjdxhClQgGr7rrqKbGDwEp4Tw=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/a71df9ca-2316-5f13-af9e-397ea74d5168.jpg)](https://cmtra.us6.list-manage.com/track/click?u=704e18ea386883ba2a34333f1&id=a072ba94ad&e=18acc98661)**Les Violons du Rigodon***Grand ensemble de violons populaires*Cet ensemble est né du désir de faire revivre le répertoire des violoneux hauts-alpins, de retrouver un style propre aux ménétriers et de partager l'énergie et la convivialité qui se dégagent de ces musiques.**Avec notamment** Michel Favre, Olivier Richaume, Ana Vacas-Mata, Robin Vargoz, Perrine Bourel… ![](https://ci6.googleusercontent.com/proxy/MIlSaAHKg0bniaWkYlKXSs1gVJop2Hejehmt6vHiXFHZRdZ_2YueYgs7TBisFOe3t_fWfusweEBek6IxuyvC0dd_hQHHcRMjQvPCpNkCbfppHCWSHgL5Rhk_fMv7E1LHLqMdmh2MnUaNzZ8jABLoDv6sZJcXmA=s0-d-e1-ft#https://mcusercontent.com/704e18ea386883ba2a34333f1/images/ec014ee3-f714-7e4a-4864-50a05ab24c57.jpg)**Les élèves de musique en Obiou et de l'AME** La relève s'empare du rigodon !Les jeunes musiciens et musiciennes des écoles de Musique MEO et AME ouvrent le bal avec des rigodons et des musiques issus du répertoire local et d'ailleurs. *Menés par Ana Vacas Mata et Gaël Buyer.***Et un Battle de Rigodon !** [Billetterie ici](https://www.helloasso.com/associations/cmtra/evenements/billetterie-operation-rigodon-du-5-au-8-mai-2022) Retrouver le [programme complet](https://cmtra.org/Nosactions/Actionculturelle/1441_OpyrationRigodon/1457_OpyrationRigodonlyvynement.html) de l'évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai !

10€ 8€ (réduit) 0€ (- de 12 ans)

avec La bise du Connest, Les Violons du Rigodon, Les élèves de Musique En Obiou et de l’AME de Monestier de Clerm, Patates Sound System, Rigodons & Traditions et duo Vargoz

salle des fêtes,Saint-Jean-d’Hérans (38) route de masserange salle des fêtes, 38710 Saint-Jean-d’Hérans, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T01:30:00