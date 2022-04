Bal O’Gadjo – Concert, Bal trad Aire de jeux La Grande Rompude,Aumelas (34), 20 mai 2022, .

**Concert en plein air, à l’aire de la Grande Rompude à Aumelas organisé par l’association Ça C’est Fait.** **Accueil du public dès 19h30 – concert à 20h30** **Buvette et assiettes de charcuterie / fromage, divers desserts vendus sur place par le comité des fêtes d’Aumelas** **Réservation en ligne sur HelloAsso : [https://vu.fr/lhbi](https://vu.fr/lhbi?fbclid=IwAR09-hd19aUuDVvQHya4mb8AzEPtu-Rnm0HwzO51JZVl5NcwYN5Ide7k-no)** *”Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est, et poussé par un fort vent du Sud, **Bal O’Gadjo** entraîne dans la danse un public conquis par ses cadences chaleureuses. Rencontre de 5 musicien.ne.s qui poursuivent leur travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques et les chants traditionnels du monde, au fil de 6 albums sans cesse enrichis par le parcours de chacun. Epices d’Orient, fougue balkanique, malt et brumes irlandaises, nous entraînent dans un road music alerte et créatif.”* **Coordonnées GPS : 43.6005, 3.5985** **Contact : cacestfait.aumelas@gmail.com ou 0612446051** **Concert / Bal Folk avec le groupe Bal O’Gadjo : Fabien Bucher (Guitare, mandoline, chant), Lucile Magnan (Violoncelle, chant), Lucie Gibaux (Clarinette, chant); Paul Oliver (Violon, mondole algérien, chant), Samuel Wornom (Derbouka, doholla, cajon, daf, chant)** *source : événement [Bal O’Gadjo – Concert, Bal trad](https://agendatrad.org/e/36292) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 euros / 12 euros

