Bal O’Gadjo (Concert-bal sans frontières), 17 août 2022, .

Bal O’Gadjo (Concert-bal sans frontières)

2022-08-17 21:00:00 – 2022-08-17 22:30:00

2 4 EUR Naviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est, et poussé par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo entraîne dans la danse un public conquis par ses cadences chaleureuses.

Depuis 2005, nos 5 musicien.ne.s poursuivent leur travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques et chants traditionnels du monde, au fil de 6 albums sans cesse enrichis par le parcours de chacun.

Épices d’Orient, fougue balkanique, malt et brumes irlandaises, nous entraînent dans un road music alerte et créatif !

Réservation conseillée.

Petite restauration sur place à partir de 19h.

Anne Petitfils

dernière mise à jour : 2022-03-17 par