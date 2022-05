Bal O’Gadgo Place du village | Rochesson, 15 mai 2022, Rochesson.

Bal O’Gadgo

Place du village | Rochesson, le dimanche 15 mai à 10:00

Depuis 2005, plus de 300 concerts un peu partout en Europe et 6 albums, **Bal O’Gadjo** poursuit son travail d’ouverture et de rencontre entre les musiques traditionnelles européennes et du monde. Un beau voyage qui alterne habilement chants, improvisations inspirées, mélodies à plusieurs voix, arrangements ciselés et rythmes aux saveurs orientales. Forts de leurs nombreuses expériences respectives, les 5 musiciens font converger leurs personnalités musicales dans un concert empreint de cultures balkanique, méditerranéenne et tzigane, au service d’un bal folk toujours vivant, créatif et dansant ! Ce concert est proposé dans le cadre de la journée **Cultivons Nos Passions**, avec marché, repas, spectacle et concert.

Entrée libre (sauf repas)

Bal Concert Sans Frontières

Place du village | Rochesson



