Bal Occitan Salle des fêtes Sauvagnas, samedi 23 mars 2024.

Bal Occitan Salle des fêtes Sauvagnas Lot-et-Garonne

Bal Occitan avec repas, animé par le « Duo Rivaud-Lacouchie » et les violons de Culturas d’Òc en première partie .

C’est l’ histoire d’ une rencontre amicale et musicale au pays des pommes et des Limousines ! Alexandra et Anne proposent un bal autour du répertoire collecté en Limousin, avec toute une diversité de timbres et de danses… 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes Place du village

Sauvagnas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

