salle des fêtes, Montdragon (81), le jeudi 26 mai à 21:00

A partir de 21h bal avec le duo KITCHàCLAOU Christian Bruyère (accordéon diatonique) et Michel Lacombe (violon) et le duo Antoine Charpentier (crabe,cornemuse) et Yannick Delclaux (accordéon diatonique) et pour finir la soirée bal avec les 4 musiciens. *source : événement [bal occitan](https://agendatrad.org/e/36010) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 euros

