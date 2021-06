Albi Place du Palais Albi, Tarn Bal Occitan Place du Palais Albi Catégories d’évènement: Albi

Bal Occitan Place du Palais, 13 août 2021-13 août 2021, Albi. Bal Occitan

Place du Palais, le vendredi 13 août à 19:00

Avec le groupe « Brin d’Air » De 19h à 20h30 Plus d’info sur : [http://www.centre-occitan-rochegude.org/](http://www.centre-occitan-rochegude.org/) Trois bals sont à retrouver durant l’été à Albi Place du Palais Place du Palais, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-08-13T19:00:00 2021-08-13T20:30:00

