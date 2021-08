Prayssac Prayssac Lot, Prayssac Bal Musette Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Bal Musette Prayssac, 30 août 2021, Prayssac. Bal Musette 2021-08-30 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-30

Prayssac Lot Prayssac L’association Prayssac Musette invite les amoureux de la danse à une soirée gratuite, animée par les « Troubadours du Viaur » à l’espace Maurice-Faure de Prayssac @Praysasc Musette dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Autres Lieu Prayssac Adresse Ville Prayssac lieuville 44.5071#1.18977