Bal musette Gousse, 13 février 2022, Gousse.

Bal musette Gousse

2022-02-13 15:00:00 – 2022-02-13

Gousse Landes

EUR 6 6 Bal musette organisé par le club des retraités et animé par l’orchestre Super musett’. Buvette, crêpes et beignets seront à votre disposition. Venez nombreux vous amuser et danser sur un sol carrelé. Pass sanitaire obligatoire. Tombola gratuite en fin d’après-midi.

+33 5 58 57 92 20

Pixabay – Ulises Lothbrok

