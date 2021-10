Hagetmau Hagetmau Hagetmau, Landes Bal musette de l’automne Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes

Bal musette de l’automne Hagetmau, 14 novembre 2021, Hagetmau. Bal musette de l’automne Hagetmau

2021-11-14 12:00:00 – 2021-11-14

Hagetmau Landes Hagetmau 25 EUR Vous aimez valser ? Ou vous préférez peut-être le madison ? Le Comité des fêtes vous invite à son tradition bal musette, animé par l’orchestre Tropicana. Un repas vous est proposé à partir de midi. Bal musette à 15h. Vous aimez valser ? Ou vous préférez peut-être le madison ? Le Comité des fêtes vous invite à son tradition bal musette, animé par l’orchestre Tropicana. Un repas vous est proposé à partir de midi. Bal musette à 15h. Vous aimez valser ? Ou vous préférez peut-être le madison ? Le Comité des fêtes vous invite à son tradition bal musette, animé par l’orchestre Tropicana. Un repas vous est proposé à partir de midi. Bal musette à 15h. Pixabay

Hagetmau

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Hagetmau Adresse Ville Hagetmau lieuville Hagetmau