Paris Parc Montsouris Paris Bal Musette – Bœuf des Canailles – Paribal Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bal Musette – Bœuf des Canailles – Paribal Parc Montsouris, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 18 juillet 2021

de 15h à 18h

Le dimanche 15 août 2021

de 15h à 18h

Le samedi 21 août 2021

de 15h à 18h

Le mercredi 1 septembre 2021

de 15h à 18h

Le mercredi 15 septembre 2021

de 15h à 18h

gratuit

Dans le cadre de l’opération Kiosques en Fêtes cet été à Paris, Paribal vous propose une série de bals musette traditionnels. Paribal vous propose une série de bals musette au kiosque du Parc Montsouris. Les Bals des Canailles sont des bals musette traditionnels, ici ils seront accompagnés de bœufs de musiciens amateurs du genre musette. Les bals ont lieux de 15h à 18h aux dates suivantes : • Dim 18-07 Kiosque du parc Montsouris

• Dim 15-08 Kiosque du parc Montsouris

• Sam 21-08 Kiosque du parc Montsouris

• Mer 01-09 Kiosque du parc Montsouris

• Dim 05-09 Square Cardinal Wyszynski

• Mer 15-09 Kiosque du parc Montsouris Venez danser avec nous valse, paso, tango, foxtrot, java, marche, boston, et aussi polka, chacha, samba, mambo, boléro, etc… L’entrée est libre pour tous. Pour plus d’informations : https://paribal.fr/bals-de-lete-des-canailles-bal-musette/ Musiciens intéressé, inscrivez vous ici : https://framadate.org/UWY7G3aeaFjmK4pc Danseurs, il n’y a qu’à venir et danser…. Événements -> Soirée / Bal Parc Montsouris 2, rue Gazan Paris 75014

4 : Porte d’Orléans (957m) 4 : Alésia (1115m)

Contact :Paribal 06.15.77.89.35 paribal@coindesdanseurs.fr https://paribal.fr/bals-de-lete-des-canailles-bal-musette/ https://www.facebook.com/paribal.danse Événements -> Soirée / Bal Sport;Plein air;Musique;Étudiants

Date complète :

2021-07-18T15:00:00+02:00_2021-07-18T18:00:00+02:00;2021-08-15T15:00:00+02:00_2021-08-15T18:00:00+02:00;2021-08-21T15:00:00+02:00_2021-08-21T18:00:00+02:00;2021-09-01T15:00:00+02:00_2021-09-01T18:00:00+02:00;2021-09-15T15:00:00+02:00_2021-09-15T18:00:00+02:00

Emilie Chaix / Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Montsouris Adresse 2, rue Gazan Ville Paris lieuville Parc Montsouris Paris