Bal militant de la Roue Libre Route d’Auterrive Auterrive, samedi 23 mars 2024.

Venez danser au premier bal de la Roue Libre pour l’Équinoxe de printemps avec au programme Vent de holia, musicien(nes) de saint Pé de Léren groupe plein d’énergie qui nous transmettent leur passion et leur sourire! Et Dantzabal qui nous vient de Soule. Leur bonne humeur va nous réunir autour des plus belles danses occitanes.

Sur place il y aura une buvette et des assiettes apéro (pas de CB).

Alors amène ta bonne énergie, seul-e ou entre ami-es et viens nous rejoindre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Route d’Auterrive Maison du Haü

Auterrive 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

