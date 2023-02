Bal masqué & Concert, 25 février 2023, Loupiac .

Bal masqué & Concert

Route de l’Église Loupiac Gironde

2023-02-25 20:30:00 – 2023-02-25 00:30:00

Loupiac

Gironde

10 10 EUR Venez nombreux avec vos plus beaux costumes et masques pour guincher et s’ambiancer aux sons du groupe “Burn Eyes”. Petite restauration et buvette sur place.

Venez nombreux avec vos plus beaux costumes et masques pour guincher et s’ambiancer aux sons du groupe “Burn Eyes”. Petite restauration et buvette sur place.

+33 063866467 Comité des Fêtes de Loupiac

comité des fêtes

Loupiac

dernière mise à jour : 2023-02-01 par