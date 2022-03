BAL MASQUÉ Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline

Vosges

BAL MASQUÉ Ban-de-Laveline, 9 avril 2022, Ban-de-Laveline. BAL MASQUÉ salle des fêtes place du Colonel Denis Ban-de-Laveline

2022-04-09 21:30:00 21:30:00 – 2022-04-09 salle des fêtes place du Colonel Denis

Ban-de-Laveline Vosges Ban-de-Laveline 12 EUR Animé par Nico Fun Party.

Buvette et petite restauration.

Election du plus beau costume.

Ouverture des portes à 20 h 30 – Début de soirée à 21 h 30.

Réservations au 06 62 73 56 34. +33 6 62 73 56 34 ASCB Détente Loisirs

salle des fêtes place du Colonel Denis Ban-de-Laveline

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline, Vosges Autres Lieu Ban-de-Laveline Adresse salle des fêtes place du Colonel Denis Ville Ban-de-Laveline lieuville salle des fêtes place du Colonel Denis Ban-de-Laveline Departement Vosges

Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-de-laveline/

BAL MASQUÉ Ban-de-Laveline 2022-04-09 was last modified: by BAL MASQUÉ Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 9 avril 2022 Ban-de-Laveline Vosges

Ban-de-Laveline Vosges