Bal masqué à motoco Mulhouse, dimanche 14 avril 2024.

Bal masqué à motoco Mulhouse Haut-Rhin

Le bal masqué de motoco vaut le détour et en plus c’est gratuit ! Vous pouvez y assister non costumé, mais c’est moins drôle. C’est une artiste, Alexandra Weisbeck, résidente de motoco, qui vous fera danser toute la nuit ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 00:00:00

fin : 2024-04-14 02:00:00

13 rue de Pfastatt

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Bal masqué à motoco Mulhouse a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région