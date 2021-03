Bal & Mask de Pedro Jardin Sainte Croix, 6 avril 2021-6 avril 2021, Nantes.

2021-04-06 Exposition du 27 mars au 12 juin 2021

Horaire :

Gratuit : oui Exposition du 27 mars au 12 juin 2021

De fin mars jusqu’à juin 2021, le jardin Sainte-Croix, écrin de verdure au milieu du quartier du Bouffay, se transforme en une jungle luxuriante grâce à l’imagination de l’artiste nantais Pedro. Plus de 700 plantes sont installées dans ce jardin atypique du centre-ville, en partenariat avec le Service des Espace Verts de la Ville de Nantes et l’association Nantes est un jardin. Un masque monumental, inspiré des arts premiers, est placé au cœur du jardin. Symbole de métamorphose, de fête et de célébration, le masque nous interroge sur notre identité « derrière le masque », lui qui tient une place si particulière dans nos vies actuelles. Le titre de l’exposition Bal & Mask est aussi une allusion directe et pleine d’humour à notre quotidien masqué. L’artiste Pedro collabore avec l’atelier Tour de la terre, et notamment l’artiste céramiste Yulie, pour réaliser des totems inspirés par les formes végétales du printemps enfin retrouvé. Plusieurs initiatives font vivre l’exposition. D’une part, des ateliers participatifs autour du masque monumental avec Pedro, soutenus par le Bureau des projets de la Ville de Nantes ; d’autre part, des ateliers de céramique destinés au jeune public animé par Yulie de l’atelier Tour de la Terre. Un partenariat avec l’association des commerçants du centre-ville Plein Centre permet au public de gagner des sérigraphies de Pedro à l’occasion d’un jeu concours du 7 au 10 avril 2021 (plus d’information à venir sur nos réseaux sociaux). Les ateliers participatifs ont lieu le samedi 20 mars à 14h et à 15h30 (durée : 1h30). Ils sont ouverts à tout public (âge minimum : 7 ans), uniquement sur inscription à accueil.passage@gmail.com ou au 02 51 87 23 75. (Nombre de places limité)

Jardin Sainte Croix Place Sainte-Croix Nantes