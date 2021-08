GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt BAL MARIONNETTIQUE Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Ferme de Bel Ebat, le samedi 2 octobre à 19:30

Marionnettes à jupes longues et colorées, castagnettes-dentiers, chapeaux-masques et autres objets ! Tout un univers festif et légèrement lugubre évoquant les fêtes du Dia de los Muertos ou les grand carnavals qui se rient de la mort. Il n’y a plus ni public ni artistes, seulement une foule accueillie au bal pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés. Laissez-vous emporter, créons ensemble de la beauté ! Danses macabres ou rondes folles, au bout de la nuit, qui de l’amour ou de la mort mène le bal ? Qui du pantin ou de l’humain a été entrainé dans cette danse du diable. Un shoot de bonheur jeté à la face de la morosité ambiante autant qu’une désacralisation de l’objet marionnettique… – Toute la Culture Dans le cadre de la Nuit Blanche En collaboration avec le service action culturelle, la Batterie – Pôle musique de Guyancourt, les maisons de quartier et centres sociaux de la Ville de Guyancourt. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Bal / Tout public dès 8 ans Les marionnettes n’attendent que vous pour entrer dans la danse du grand carnaval de la vie ! Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

2021-10-02T19:30:00 2021-10-02T21:30:00

Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT