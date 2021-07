Paris Institut des Cultures d'Islam Paris Bal Mandingue avec Kacekode Institut des Cultures d’Islam Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bal Mandingue avec Kacekode Institut des Cultures d’Islam, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 13 juillet 2021

de 20h30 à 22h

gratuit

Pour cette nouvelle édition du bal populaire de l’ICI, le groupe Kacekode met à l’honneur le répertoire traditionnel mandingue. Pour cette nouvelle édition du bal populaire de l’ICI, le groupe Kacekode met à l’honneur le répertoire traditionnel mandingue. Les sept musiciens et chanteurs mêlent avec énergie le reggae ghanéen, le coupé-décalé ivoirien, le funk sénégalais et les sonorités maliennes pour porter un message de tolérance et de solidarité. Kacekode s’est formé aux « Grands Voisins », village solidaire parisien. Il est né de la rencontre d’artisans et de musiciens vivant dans des foyers d’hébergement d’urgence. Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de l’AFD et de Veolia

