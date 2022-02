Bal littéraire – Nouveaux récits, nouvelles écritures Théâtre du CWB|Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bal littéraire – Nouveaux récits, nouvelles écritures Théâtre du CWB|Paris, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Le CWB|Paris vous présente une soirée décloisonnée entre littérature et DJ set, autour de trois primo-romancières belges francophones ! Une invitation à un moment de décloisonnement, autour de la publication récente de trois primo-romancières belges francophones : Charlotte Bourlard (L’apparence du vivant, éd. Inculte, 2022), Laura Tinard (J’ai perdu mon roman, éd. Seuil, 2022) & Sophie Weverbergh (Précipitations, éd. Verticales, 2022). accompagnées par la DJ bruxelloise Mika Oki. Echanges avec les autrices, lectures de fragments entrelacées de pulsations électro et live set ouvert aux corps dansants. 19h30 > 20h15 : échanges avec les autrices

20h30 > 21h30 : lectures par les autrices et Lucie Eple & mix de Mika Oki

21h30 > 23h00 : dancefloor / set de Mika Oki En partenariat avec *Duuu Radio Théâtre du CWB|Paris 46 rue Quincampoix Paris 75004 Contact : 0153019696 reservation@cwb.fr https://cwb.fr/agenda/bal-litteraire-nouveaux-recits-nouvelles-ecritures https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris Concert;Littérature

Date complète :

2022-03-16T19:00:00+01:00_2022-03-16T23:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du CWB, Paris Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Théâtre du CWB, Paris Paris Departement Paris

Théâtre du CWB, Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bal littéraire – Nouveaux récits, nouvelles écritures Théâtre du CWB|Paris 2022-03-16 was last modified: by Bal littéraire – Nouveaux récits, nouvelles écritures Théâtre du CWB|Paris Théâtre du CWB, Paris 16 mars 2022 Paris Théâtre du CWB|Paris Paris

Paris Paris