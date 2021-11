Villers-Bocage Centre Richard Lenoir Calvados, Villers-Bocage Bal littéraire Centre Richard Lenoir Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Cinq auteurs se réunissent autour d’un litre de café, d’un stock de leurs tubes préférés et de chansons populaires. Ils composent ensemble une liste de dix morceaux à danser, et élaborent une fable en dix épisodes qui prend corps dans le lieu, la ville, l’humeur ou l’évènement du jour. Ils se répartissent les dix épisodes de l’histoire et vont dormir, rêver peut-être… Le lendemain, dès l’aube, ils écrivent. Contrainte d’écriture : chaque épisode doit se terminer par le titre du morceau qui suit. Le soir, les spectateurs sont en piste. Les auteurs, sous les sunlights, livrent à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à dix mains en 24h chrono. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement chaque texte et à danser follement sur chaque morceau – et pas le contraire ! Une histoire à danser debout Centre Richard Lenoir Rue Richard Lenoir 14310 Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados

