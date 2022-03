Bal littéraire à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 17 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 juin 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit

Vous aimez la littérature et danser ? Nous aussi ! Ça tombe bien, on vous invite à notre grand bal littéraire de l’été.

Pour fêter les beaux jours, rien de tel que d’écouter de beaux textes (des classiques et des beaucoup moins classiques…) et d’enchainer en dansant follement sur chaque morceau. Voici le programme de notre bal littéraire que nous souhaitons partager avec vous. Nous pourrons aussi partager des rafraichissements et des grignotages pour prolonger cette soirée au rythme endiablé !

Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

10 : Charles Michels (Paris) (413m) 30 : Bibliothèque Andrée Chédid (Paris) (73m)



Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

Danse

Date complète :

2022-06-17T19:00:00+01:00_2022-06-17T21:30:00+01:00

© Que faire à Paris