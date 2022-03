Bal • Le Bal du Cheval Blanc Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Sud, le vendredi 20 mai à 20:00

Le Bal du Cheval Blanc reprend, en les multipliant à la puissance 10, les ingrédients qui font le succès de la guinguette du dimanche après-midi chez Monique à Wazemmes. Un public chauffé à blanc, des musiciens extraordinaires, Les Zazous, et la présence charismatique de la patronne des lieux. En plein festival Wazemmes l’Accordéon, vivez cinq heures de fête à fond les ballons pour faire le plein de joie et de bonne humeur !!!

10 €

Le retour du fantastique Bal du Cheval Blanc au Grand Sud Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T01:59:00

