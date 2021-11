Marseille Sur la plaine Bouches-du-Rhône, Marseille Bal Latino Sur la plaine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sur la plaine, le dimanche 21 novembre à 13:00

La Caravane Culture composée d’Artistes et d’Associations dans de nombreuses villes de France, s’engage afin que la Culture reste ouverte à tous sans pass. Voici notre 5ème édition Apéro-Bal Latino, qui vous invite au cœur de Marseille dimanche 21 novembre dans le quartier de la Plaine. A partir de13h apéro et pique-nique, venez nous retrouver pour un moment de convivialité et d’échanges avant de démarrer le cours. 14h cours de SEMBA avec Pascal et Azucar Salvaje vous ne le connaissez pas encore alors soyez là. 15h Bal Latino jusqu’à 18h Dj Notre emplacement sur la place Jean Jaurès nommée également place de La Plaine, en haut du Bld Chave sur votre droite. Tout au long de l’après-midi vous pourrez retrouver Sandrine Mille qui proposera des massages assis. Nous comptons sur vous pour laisser une place propre sans bouteilles ni papiers au sol ou dans les buissons, merci. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage ouvert à tous. Bien entendu nous dépendons de la météo en espérant que celle-ci nous soit favorable.

Gratuit

Sur la plaine place Jean Jaures 13005 Marseille

2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T18:00:00

